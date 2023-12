Cansortium Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Cansortium zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss haben. Laut einer Untersuchung von Analysten auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cansortium in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cansortium liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezogen auf Cansortium zeigt eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cansortium-Aktie bei 0,09 USD verortet, was eine Einstufung von "Gut" ergibt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 0,1 USD und hat damit einen Abstand von +11,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei 0 Prozent liegt. Zusammenfassend lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".