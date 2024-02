Canopy Holdings AS Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Spotlio liegt bei 59,26, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55 für die Spotlio, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Spotlio-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Spotlio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,32 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 0,255 NOK liegt, was einer Abweichung von -20,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,27 NOK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,56 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Spotlio-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Spotlio war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Spotlio festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Spotlio als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Spotlio-Aktie in allen Kategorien eine Einstufung als "Neutral".