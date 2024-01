Canopy Holdings AS Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten Wochen gab es bei Spotlio keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Bewertung für dieses Kriterium lautet daher "Neutral". Ebenso konnten keine wesentlichen Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotlio für diese Stufe also eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Spotlio-Aktie ein Durchschnitt von 0,33 NOK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,252 NOK, was einem Unterschied von -23,64 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 0,25 NOK liegt zwar nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,25 NOK (+0,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotlio also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Spotlio liegt bei 75,93, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Spotlio eher neutral diskutiert. Positive Themen dominierten die Diskussionen an den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Zusammenfassend erhält Spotlio also eine "Neutral"-Bewertung für das Stimmungsbild und die einfache Charttechnik, sowie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength-Index. Das Anleger-Sentiment wird hingegen insgesamt als "Gut" eingestuft.