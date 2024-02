Canopy Holdings AS Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Spotlio hat sich in den letzten Tagen mit einem Kurs von 0,272 NOK um +0,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Allerdings zeigt die Einstufung auf Basis der letzten 200 Tage ein schlechtes Bild, da die Distanz zum GD200 bei -15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Spotlio hervorgebracht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um Spotlio. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Spotlio zeigt aktuell einen Wert von 23,33, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Somit wird das Signal des RSI als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Spotlio hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für Spotlio führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Neutral" für die Aktie.