Canopy Holdings AS Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten vier Wochen wurden bei Spotlio keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,06 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Spotlio diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Spotlio weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Spotlio daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.