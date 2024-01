Canopy Grwoth-Aktien: Immerhin!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Canopy Growth führt auch in diesen Tagen ein Schattendasein. Immerhin schaffte es die Aktie am Ende der vergangenen Woche, zu punkten. Der Titel konnte sich um ca. 2 % aufwärts schieben. Dennoch ist die Situation traurig genug. Die Aktie hat allein in den vergangenen fünf Handelstagen bereits mehr als -28 % verloren. So sieht ein Abstieg aus – zweifellos!

Canopy Growth-Aktien: Die Analysten werden sich irren

Ganz [...] Hier weiterlesen