Canopy Growth erwartet Umsatz- und Gewinnrückgang: Analystenprognose für kommende Quartalszahlen

Canopy Growth ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Smiths Falls und gehört zu den führenden Akteuren im Bereich der Cannabisindustrie. Das Unternehmen wird in 72 Tagen seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen, was für Aktionäre und Analysten von großem Interesse ist.

Die aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser deuten auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal hin. Im 2. Quartal 2022 erzielte Canopy Growth einen Umsatz von 80,41 Mio. EUR, während für das kommende Quartal ein Wert von etwa 69,45 Mio. EUR erwartet wird – was einem Rückgang um -10,00 Prozent entspricht.

Auch der bisherige Verlust des Unternehmens soll sich verringern und voraussichtlich um +70,20% auf -92,96 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen weiteren Rückgang des Umsatzes um -17,80...