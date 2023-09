Canopy Growth: Umsatzrückgang erwartet, aber Aktienkurs könnte um +10,51% steigen - Quartalsbericht im Fokus

Canopy Growth, das kanadische Unternehmen mit Sitz in Smiths Falls, hat sich als einer der Marktführer in der Cannabis-Branche etabliert. In 62 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorstellen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen.

Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass Canopy Growth im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnen wird. Im 2. Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 80,42 Mio. EUR erzielen, während jetzt mit einem Rückgang um -10,00 Prozent auf 69,46 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +70,20% fallen auf -92,97 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen eher pessimistisch. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz um -17,80 Prozent sinken...