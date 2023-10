Canopy Growth: Quartalsbilanz und Prognosen lassen Aktionäre zittern - Umsatzrückgang erwartet

Canopy Growth ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Smiths Falls, das im Bereich des medizinischen Cannabis tätig ist. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Akteure in der Branche entwickelt. Die Canopy Growth Aktie wird an verschiedenen Börsen gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 548,35 Mio. EUR.

In 121 Tagen wird Canopy Growth seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse, da sie Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens ermöglichen.

Laut aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird Canopy Growth einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 69,95 Mio. EUR, während jetzt mit einem Wert von 71,45 Mio. EUR...