Canopy Growth Quartalsbericht: Aktionäre erwarten Umsatz und Gewinnentwicklung

In 86 Tagen wird Canopy Growth, ein Unternehmen mit Sitz in Smiths Falls, Kanada, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können und wie sich die Canopy Growth Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Es sind nur noch 86 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Canopy Growth. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 537,96 Millionen Euro und die Investoren warten gespannt auf die Ergebnisse. Die Analysten haben errechnet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz von Canopy Growth auf 68,62 Millionen Euro und nun wird erwartet, dass er um 0,00 Prozent auf 70,10 Millionen Euro sinkt. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und voraussichtlich um +81,50 Prozent auf -99,63 Millionen Euro fallen.

Wenn wir uns das Gesamtbild anschauen: Auf Jahressicht sind die Prognosen eher pessimistisch. Der Umsatz wird voraussichtlich um -17,80 Prozent sinken und der Gewinn um -697,40 Prozent auf -1.20 Milliarden Euro zurückgehen. Der Gewinn bleibt weiterhin negativ und wird voraussichtlich um -697,40 Prozent auf -1.20 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr fallen.

Die Aktionäre reagieren teilweise schon vorab skeptisch auf diese Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -25,77 Prozent gesunken.

Was sagen die Analysten und die Charttechnik zu Canopy Growth? Die Analysten schätzen ein, dass der Aktienkurs in 12 Monaten bei 0,70 Euro liegen wird. Das entspricht einem Gewinn von +43,06 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs. Anleger, die jetzt noch einsteigen wollen, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +43,06 Prozent in 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Trend beim Kurs von Canopy Growth und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt spannend abzuwarten, wie sich Canopy Growth in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob die Schätzungen der Analysten eintreffen. Aktionäre sollten diese Entwicklungen im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen.

