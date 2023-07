Canopy Growth: Kursrallye ohne substantiellen Grund!

Liebe Leserinnen und Leser,

können Sie sich noch an die Tage erinnern, als Aktien von Cannabis-Unternehmen der “neueste große Hit” in der Finanzwelt waren? Es scheint, dass davon nicht viel übrig geblieben ist. Canopy Growth dient als Paradebeispiel für viele Unternehmen aus dieser Branche. Das kanadische Unternehmen hat bezüglich seiner Marktkapitalisierung die Spitzenposition in diesem Sektor inne.

Ein Kursdesaster trotz des jüngsten Kursanstieges

Derzeit liegt der Aktienkurs von Canopy Growth bei etwa 0,43 Euro – ein Rückgang von rund 75% im Vergleich zum Jahresbeginn. Und das trotz eines kürzlichen Kurssprungs um +40%. Man muss sich fragen:

Was hat zu diesem massiven Kurseinbruch geführt?

Canopy Growth steckt tief in den roten Zahlen. Prognosen für die Jahre 2024 und 2025 deuten auf weiterhin hohe Verluste hin. Für das...