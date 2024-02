Canopy Growth-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Canopy Growth-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 91, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 63,27, was darauf hinweist, dass die Canopy Growth-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls wichtige Hinweise über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Canopy Growth wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was dazu führt, dass Canopy Growth auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Canopy Growth-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält Canopy Growth somit auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war größtenteils von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Canopy Growth-Aktie aufgrund verschiedener Indikatoren und Analysen.