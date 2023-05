Canopy Growth-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Der Canopy Growth-Kurs wird am 26.05.2023, 10:42 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 1.41 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Canopy Growth nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Canopy Growth damit 151,43 Prozent unter dem Durchschnitt (80,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 100,3 Prozent. Canopy Growth liegt aktuell 171,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Canopy Growth wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Canopy Growth auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Canopy Growth gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 385,6 insgesamt 367 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 82,54 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

Sollten Canopy Growth Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Canopy Growth jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Canopy Growth-Analyse.

Canopy Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...