Canopy Growth Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Canopy Growth-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 65,85 auch keine überkauften oder überverkauften Signale und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Canopy Growth daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canopy Growth bei 385, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,36 als überbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Canopy Growth werden über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Canopy Growth in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Canopy Growth mit 6,17 CAD derzeit -18,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -39,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.