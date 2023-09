Canopy Growth-Aktie: Das war ein Durchmarsch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Canopy Growth konnte am Mittwoch an den Aktienmärkten punkten. Es ging immerhin um fast 4 % aufwärts, womit sich die Situation für den Cannabis-Wert weiterhin etwas entschärft. Am Tag zuvor hat die Aktie zwar einen Abschlag in Höhe von über -3 % hinnehmen müssen. Doch am Freitag vergangener Woche gelang ein in diesen Tagen durchaus beträchtlicher Durchmarsch. Die Aktie legte um mehr als 15 % zu.

Canopy Growth: Die Hoffnung!

Es bleibt offenbar die Hoffnung, dass der Wert seine jüngste Erholungsfahrt nach oben doch noch einmal aufgreift. Zur Erinnerung: Nach einem rasanten Absturz nach dem Jahresbeginn 2023 ging es von ca. 2,50 Euro auf weniger als 0,40 Euro abwärts. Die Aktie hatte zwischenzeitlich zwar kurze Erholungsversuche angedeutet. Einen echten Durchbruch jedoch schaffte der Titel nicht mehr.

Demgegenüber stand die...