Canopy Growth-Aktie: Ein unauffälliges Investment oder eine lohnenswerte Option?

Im Verlauf des heutigen Tages wird das Bundeskabinett die Pläne zur Legalisierung von Cannabis diskutieren und damit das Projekt der Ampelkoalition einen Schritt weiter voranbringen. An den Finanzmärkten ist allerdings wenig Begeisterung zu spüren. Obwohl einige Investoren bereits seit Jahren auf eine Legalisierung hoffen, fällt diese bedeutend vorsichtiger aus als erhofft.



Die aktuellen Pläne sehen zahlreiche Beschränkungen vor: Der Verkauf soll ausschließlich in speziellen Clubs möglich sein – mit einer begrenzten Mitgliedschaft für volljährige Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Darüber hinaus wird der Verkauf auf maximal 50 Gramm pro Monat und Person beschränkt, wobei nur geprüfte, zuverlässige Personen die Leitung dieser Einrichtungen übernehmen dürfen.

Keine Euphorie bei Canopy Growth

Es scheint...