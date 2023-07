Canopy Growth-Aktie: Ein starker Rückgang im Aktienkurs!

Anfang dieser Woche habe ich die stark gebeutelte Canopy Growth-Aktie analysiert und konnte dabei in bescheidenem Maße positive Trends erkennen. Im freundlichen Handelsgeschehen gelang es dem Papier, sich von seinem 52-Wochen-Tief bei 0,32 Euro etwas zu erholen und auf beeindruckende 0,35 Euro zuzulegen.

Bis zum Ende des Handelstages am Donnerstag waren die Bullen sogar noch ein wenig weiter voran gekommen und der Ticker zeigte sogar einen Preis von 0,36 Euro an. Am Mittwoch stieg der Höchstkurs zeitweise auf beachtliche 0,39 Euro. Es sieht allmählich so aus als ob sich hier eine Erholung formieren könnte – diese fußt jedoch fast ausschließlich auf Spekulationen und unbestimmten Hoffnungen.

Keine Neuigkeiten bei Canopy Growth

Wer bisher nicht schon das Feld geräumt hat, setzt darauf dass Canopy Growth seine härtesten...