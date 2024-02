Canopy Growth Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Canopy Growth. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canopy Growth-Aktie beträgt derzeit 93, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Demnach wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für Canopy Growth.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canopy Growth liegt derzeit bei 385, was bedeutet, dass die Börse 385,6 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 1902 Prozent mehr als der branchenübliche Wert. Im Bereich "Arzneimittel" beträgt der durchschnittliche KGV-Wert momentan 19, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite für Canopy Growth beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Canopy Growth eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigen die Daten aus den sozialen Netzwerken, der technischen Analyse und den fundamentalen Kennzahlen eine überwiegend negative Einschätzung für Canopy Growth, was Anlegern zu denken geben sollte.