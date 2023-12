Canopy Growth Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Canopy Growth-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -84,16 Prozent erzielt, was 62,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -26,05 Prozent, und Canopy Growth liegt aktuell 58,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Canopy Growth-Aktie mit 0,93 CAD derzeit um +10,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung für Canopy Growth hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Canopy Growth-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,84 CAD, was eine mögliche Verringerung um -9,41 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhält Canopy Growth von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

