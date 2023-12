Canopy Growth Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Stimmungs- und Buzz-Indikator deutet darauf hin, dass die Internet-Kommunikation über Canopy Growth in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies manifestiert sich in einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Canopy Growth, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält und insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Canopy Growth im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,79 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass private Nutzer Canopy Growth in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Canopy Growth gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 385,6 liegt sie insgesamt 2076 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 17,72 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".