Canopy Growth Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Canopy Growth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,26 CAD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,97 CAD, was einem Unterschied von -38,1 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,79 CAD liegt mit einem Unterschied von -10,53 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Canopy Growth-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Canopy Growth derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Canopy Growth mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 385,6 wesentlich höher bewertet ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (17,8). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canopy Growth-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 48) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 53,23) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Canopy Growth-Aktie.