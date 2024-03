Canopy Growth Aktie: Das ist ein Hammer

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Canopy Growth als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Auch in aktuellen Berichten halten die Analysten die Bewertung für das Canopy Growth-Wertpapier aus dem letzten Monat für "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,9 CAD, was einer Erwartung von 20,39 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,07 CAD liegt.

Die Dividendenrendite für Canopy Growth beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,61, was auf eine Überkauftheit hinweist und dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,37 ebenfalls eine Überkauftheit, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, jedoch wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Canopy Growth diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.