Canopy Growth Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die kanadische Canopy Growth Corporation erhält von den Analysten eine schlechte Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Auch das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 385 deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Canopy Growth jedoch eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI von 47,44 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 54,76 Punkten zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Canopy Growth hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Trotz einer leichten Reduktion in der Kommunikationsfrequenz wird das Unternehmen insgesamt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Canopy Growth gemischte Bewertungen von den Analysten erhält, da die Dividendenpolitik und das KGV schlecht bewertet werden, während der RSI und das Sentiment und Buzz neutral bis gut bewertet werden.