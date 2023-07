Canopy Growth-Aktie: Wow! +60% in 2 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Die Kursentwicklung der Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) hat Anlegern in den letzten zweieinhalb Jahren die Tränen in die Augen getrieben. Seit ihrem Dreijahreshoch im Februar 2021 hat die Aktie des Cannabis-Unternehmens sage und schreibe -99% an Wert verloren und ist im Mai dieses Jahres zum Pennystock verkommen. Doch zum Wochenauftakt schoss der Kurs der Canopy Growth-Aktie um +50% in die Höhe und auch am Dienstagmorgen ist der Titel mit 10% im Plus. Was tut sich da?