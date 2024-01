Canopy Growth Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen überwiegend positiv gegenüber Canopy Growth eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Canopy Growth daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann Canopy Growth über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild in den vergangenen Monaten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich dadurch für Canopy Growth in diesem Aspekt die Einstufung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Canopy Growth als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Canopy Growth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,93, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,4, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Canopy Growth weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion. Diese Kennzahl unterliegt börsentäglichen Schwankungen und ist daher eine sich dynamisch verändernde Größe.