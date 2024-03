Canopy Growth Aktie: Was war das denn?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet, um diesen Punkt zu analysieren. Für Canopy Growth liegt der RSI7 bei 66,1 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 77,14, was bedeutet, dass Canopy Growth überkauft ist, wodurch das Wertpapier eine schlechte Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Canopy Growth. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canopy Growth liegt bei einem Wert von 385. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Canopy Growth insgesamt von Analysten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige neutrale Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,9 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 30,67 Prozent entspricht, wodurch die Gesamtbewertung der Analysten auf "neutral" fällt.