Canopy Growth Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Canopy Growth signalisieren uneinheitliche Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Canopy Growth mit 4,01 CAD aktuell um 28,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -48,19 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Canopy Growth im Vergleich zur Branche Arzneimittel eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,88 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,88 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt bei Canopy Growth bei 92,47, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf 73,33 beläuft, führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" über 25 Tage. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.