Canopy Growth-Aktie: Was für eine Entwicklung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Canopy Growth ist als Unternehmen aus dem Cannabis-Sektor in Deutschland an den Börsen – und in Berichten – oft genug recht gefragt. Noch gelingt der Durchbruch keinesfalls, auch wenn Canopy Growth am Freitag mit dem Plus von 1,7 % ein ordentliches Ergebnis ablieferte. Der Titel liegt allein in den vergangenen fünf Tagen mit dem Minus von -28,6 % weit hinten. Die Konkurrenz war in den Ergebnissen wohl zu schwach – und das färbt [...] Hier weiterlesen