Canopy Growth Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Canopy Growth in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Canopy Growth deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht stark im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Canopy Growth. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, basierend auf einer Stimmungsanalyse. Daher erhält Canopy Growth eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Canopy Growth liegt momentan bei 57,69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, auf 25-Tage-Basis, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 63,74. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Canopy Growth als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 385,6 insgesamt 1882 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 19,45 beträgt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" von der Redaktion.