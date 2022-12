Canopy Growth Aktie: Was für ein Plan!

Am 09.12.2022, 13:58 Uhr notiert die Aktie Canopy Growth an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 4.18 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Canopy Growth nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Canopy Growth damit 144,94 Prozent unter dem Durchschnitt (81,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 101,82 Prozent. Canopy Growth liegt aktuell 165,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Canopy Growth ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Canopy Growth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,13, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Canopy Growth-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 5 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Sell". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (5,19 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,18 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Canopy Growth eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

