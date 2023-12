Canopy Growth Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Canopy Growth hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -84,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" einer Unterperformance von 62,38 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -25,03 Prozent, wobei Canopy Growth aktuell 59,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Canopy Growth beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,9 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit jedoch wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canopy Growth diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canopy Growth-Aktie der letzten 200 Handelstage um -40,16 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abweichungswert von -12,05 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

