Canopy Growth-Aktie: Verkaufssituation?

Am vergangenen Freitag legte Canopy Growth einen innovativen Plan vor, um die Schuldenlast über die nächsten zwei Quartale erheblich zu senken. Nach Verhandlungen mit den Gläubigern plant das Unternehmen, seine Schulden um 437,00 kanadische Dollar zu reduzieren, was eine Reduktion der Zinsaufwendungen um 20 bis 30 Millionen kanadische Dollar bedeuten würde.

Dies scheint zunächst ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. In der zugehörigen Pressemitteilung äußert das Unternehmen auch den Wunsch, bei Anlegern wieder stärkeres Vertrauen in langfristige Wertschöpfung zu wecken. Ob dies spürbar wird ist bisher jedoch unklar.

Canopy Growth: Ein flüchtiger Höhenflug

Am Montag machte Canopy Growths Aktie kurzzeitig Schlagzeilen wegen signifikanter Preisaufschläge. Temporär wurden Gewinne von mehr als zehn Prozent verzeichnet....