Canopy Growth-Aktie: Unerwartete Überraschungen!

Die Cannabis-Branche, die in den letzten Jahren stark gelitten hat, erlebte letzte Woche einen überraschend schnellen Aufschwung an den Börsen. Dieser Anstieg wurde durch Berichte über eine Initiative des US-Gesundheitsministeriums ausgelöst – nach Informationen des “Business Insider” habe das Ministerium der DEA vorgeschlagen, die Einstufung von Cannabis neu zu bewerten.

Im Grunde geht es darum, Cannabis als weniger schädlich einzustufen und dadurch viele Beschränkungen aufzuheben. Die DEA hat allerdings klargestellt, dass sie diese Frage selbst prüfen will. Eine endgültige Entscheidung steht also noch aus. Trotzdem wird an der Börse bereits eifrig über neue Möglichkeiten spekuliert.

Canopy Growth im Aufwind

Börsianer sehen dies als Zeichen dafür, dass eine landesweite Legalisierung bevorsteht und infolgedessen sind die...