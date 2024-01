Canopy Growth Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Die Canopy Growth-Aktie hat in letzter Zeit eine Reihe von Bewertungen erhalten, die auf verschiedene Aspekte ihres Marktpotenzials hinweisen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,8 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,87 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -40,1 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der Aktie für die letzten 50 Tage liegt bei 7,36 CAD, was zu einem Abstand von -20,24 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Canopy Growth eher neutral diskutiert wurde. Die Diskussion war an fünf Tagen überwiegend positiv und an drei Tagen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Canopy Growth liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 59 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.