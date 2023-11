Canopy Growth Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analysteneinschätzung für Canopy Growth in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Mehrheit der Analysten das Unternehmen neutral bewertet hat. Langfristig erhält der Titel das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 9,42 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 0,84 CAD ermittelt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Canopy Growth ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 385 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,76 als überbewertet gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canopy Growth mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Canopy Growth in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -87,1 Prozent verzeichnete, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -26,33 Prozent liegt und daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.