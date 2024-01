Canopy Growth Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Cannabisproduzent Canopy Growth weist laut einer aktuellen Analyse eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion, da die Aktie als unrentables Investment erscheint. Auch in der fundamentalen Analyse schneidet das Unternehmen nicht gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 385,6 deutlich höher liegt als der Branchendurchschnitt von 18,34. Dies lässt auf eine Unterbewertung schließen und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canopy Growth Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings zeigt der RSI25-Wert von 72 eine Überkauftheit der Aktie an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Canopy Growth aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".