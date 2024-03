Canopy Growth Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Canopy Growth-Aktie wird derzeit von Analysten als "Schlecht" eingestuft, basierend auf verschiedenen finanziellen und sozialen Faktoren. Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt bei 7,9 CAD, was einem Abstand von -48,23 Prozent zum aktuellen Kurs von 4,09 CAD entspricht. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 5,79 CAD um -29,36 Prozent darunter, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung im Stimmungsbild, wodurch das Gesamtbild als "Schlecht" eingestuft wird. Des Weiteren weist die Aktie von Canopy Growth derzeit eine Dividendenrendite von 0 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche einen negativen Unterschied von -1,88 Prozent bedeutet. Auch in Bezug auf die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ergibt sich ein überwiegend negativer Tenor, insbesondere in den letzten zwei Tagen.

Basierend auf diesen verschiedenen Faktoren ergibt sich insgesamt eine Einstufung der Canopy Growth-Aktie als "Schlecht" sowohl aus finanzieller als auch aus sozialer Sicht.