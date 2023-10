Canopy Growth Aktie: Skepsis vor Quartalszahlen trotz steigendem Kurswert

Finanzjournalisten sind skeptisch gegenüber der Canopy Growth Aktie, da das Unternehmen in Kürze seine Quartalszahlen vorlegen wird. Die Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen voraussichtlichen Gewinnrückgang. Auf Jahressicht prognostizieren die Experten ebenfalls negative Entwicklungen.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Aktienkurs jedoch um +35,66% verändert, was auf eine positive Reaktion der Aktionäre hindeutet. Die Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 0,72 EUR ein, was einem potenziellen Gewinn von +2,60% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Canopy Growth Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen entwickeln wird. Charttechnisch ist zunächst eine Unterstützung zu erwarten.

