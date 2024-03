Canopy Growth Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Canopy Growth. Dies bedeutet, dass die Marktstimmung in den sozialen Medien neutral ist. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung gilt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canopy Growth mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv gegenüber Canopy Growth. In den letzten Tagen gab es 13 positive und einen negativen Tag, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält das Unternehmen in der Anlegerstimmung ein gutes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canopy Growth mit einem Abstand von +42,01 Prozent zum GD200 ein gutes Signal ist. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 5,36 CAD auf, was einem Abstand von +95,52 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.