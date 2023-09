Canopy Growth-Aktie: Senat Dämpfer?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Canopy Growth-Aktie hat sich in dieser Woche nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Nachdem der Kurs am Donnerstag bei 0,81 USD geschlossen hat, verzeichnet die Aktie einen Wochenverlust von -1,2%. Dieser Rückgang steht im Kontext eines generell abwärts gerichteten gleitenden Durchschnitts (10), unter dem der Kurs ebenfalls liegt. Dieses Szenario wird durch den fallenden 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 1,41 USD weiter verschlechtert. Es ist offensichtlich, dass die Aktie derzeit in einem ungünstigen Fahrwasser navigiert.

Volatilität im Cannabis-Sektor

Inmitten der allgemeinen Marktschwäche erfuhren Cannabis-Aktien, einschließlich der Canopy Growth-Aktie, einen zusätzlichen Dämpfer. Der Grund: Ein US-Senatsausschuss hatte zunächst für einen Gesetzesentwurf gestimmt, der legalen Cannabis-Unternehmen den Zugang zu...