Canopy Growth Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Internet beeinflusst maßgeblich die Stimmung gegenüber Aktien und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Bei Canopy Growth wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Canopy Growth als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 385,6 liegt, ein Abstand von 1711 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,3. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Canopy Growth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,37 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,43 CAD liegt. Dies entspricht einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +55,82 Prozent, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Die Analysten sind hingegen neutral eingestellt, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,9 CAD, was einer erwarteten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -41,87 Prozent entspricht und somit als schlecht bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Canopy Growth, basierend auf der Internet-Stimmung, der fundamentalen Analyse, der technischen Analyse und der Einschätzung der Analysten.