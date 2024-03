Canopy Growth Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 385,6 ist die Aktie von Canopy Growth im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel" Branche (20,13) um 1816 Prozent überbewertet. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 von Canopy Growth bei 61,54 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 77,94, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält Canopy Growth daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Canopy Growth vor allem positiv in sozialen Medien diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die Kommunikation eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Canopy Growth langfristig eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt bleibt Canopy Growth aufgrund der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft, während das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung zeigt. Die Diskussionen in sozialen Medien und das Internet-Sentiment deuten jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin.

