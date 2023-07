Canopy Growth-Aktie: Die Konsequenzen des Abstiegs!

Nachdem Canopy Growth eine Benachrichtigung von der Nasdaq erhalten hat, stürzte die Aktie um fast 40 Prozent ab. Die Aktie hat 30 Tage in Folge unterhalb der Marke von 1 Dollar geschlossen – ein entscheidendes Kriterium für die Aufrechterhaltung der Notierung im großen Index Nasdaq. Ob und wann allerdings ein Ausschluss folgen könnte, bleibt vorerst ungewiss. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass auf jede Aktion eine Gegenreaktion folgt: So konnte sich die Aktie im heutigen Handel stabilisieren und schloss bei einem Kursanstieg von 4,3 Prozent höher als am Freitag mit einem Preis von 0,36 Euro pro Anteilsschein.

Die Auswirkungen einer solchen Entwicklung

Viele Anleger fragen sich wahrscheinlich: Warum ist es so wichtig, in einem großen Index gelistet zu sein? Grundsätzlich gibt es mehrere Faktoren, welche die Wichtigkeit...