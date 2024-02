Canopy Growth Aktie: Der Knall ist da!

In den letzten Wochen konnte bei Canopy Growth keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das Kriterium der Stimmung bewerten wir daher als "Neutral". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen registriert, weshalb wir in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Canopy Growth daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 43,31 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 6,64 CAD eine Abweichung von 27,26 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im Anleger-Sentiment führt.

Fundamental betrachtet ergibt sich ein überbewerteter Wert für Canopy Growth, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 385 liegt. Dies ist ein Anstieg um 1902 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.