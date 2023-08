Canopy Growth-Aktie: Kein Wachstum in Sicht!

Canopy Growth trägt in seinem Namen eines der bevorzugten Begriffe der Investoren, doch ist es dem Konzern bislang nicht gelungen, dieses Versprechen auch einzuhalten. Das Wachstum war und ist nur (zu) minimal vorhanden. Die Aktie wurde häufig von Legalisierungsfantasien unterstützt.

Allerdings scheinen diese nun wenig Einfluss zu haben. In den USA hat sich bei diesem Thema kaum noch etwas getan und Deutschland bemüht sich um eine komplexe und unklare Regelung, die eher nicht auf einen entstehenden Milliardenmarkt hindeutet.

Canopy Growth: Nur Minimaler Trost?

Investoren scheinen jegliche Hoffnung verloren zu haben. Zwar gibt es Phasen, in denen die Canopy Growth-Aktie Wertsteigerungen erlebt – so zum Beispiel in den letzten fünf Tagen mit einem Anstieg von 15,30 Prozent im Kursverlauf. Doch solche “Kurssprünge” sind auf...