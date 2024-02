Canopy Growth Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Canopy Growth ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dabei wurden besonders positive Themen in den letzten Tagen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Canopy Growth überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis erhält das Wertpapier jedoch eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 385,6 über dem Durchschnitt der Branche, was die Aktie als teuer kennzeichnet. Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund niedrigerer Dividenden im Vergleich zur Branche negativ bewertet.

