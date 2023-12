Canopy Growth Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Canopy Growth-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Canopy Growth-Aktie. Bezogen auf die letzten Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie kurzfristig als "Neutral". In diesem Zeitraum bewerteten 0 Analysten den Titel als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,84 CAD festgelegt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 27,65 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,66 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Canopy Growth somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 385. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Canopy Growth zahlt die Börse 385,6 Euro. Dies sind 2033 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 18. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Canopy Growth beläuft sich mittlerweile auf 1,2 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,66 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -45 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,81 CAD. Somit ist die Aktie mit -18,52 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls "Schlecht". Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Canopy Growth eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, sowie an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Canopy Growth daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Canopy Growth von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

