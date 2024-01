Canopy Growth Aktie: Hilfe!

Die Canopy Growth befindet sich technisch gesehen derzeit in einer schlechten Position, da der gleitende Durchschnittskurs bei 10,94 CAD liegt, während die Aktie selbst nur bei 6,51 CAD gehandelt wird. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -40,49 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 7,73 CAD, was einem Abstand von -15,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die Canopy Growth ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 385 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,94 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Canopy Growth derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,44 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (54,76 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ebenfalls eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Canopy Growth derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,79 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Canopy Growth, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.