Canopy Growth Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit für Canopy Growth in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund bekommt Canopy Growth eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,46 CAD für den Schlusskurs der Canopy Growth-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,15 CAD, was einem Unterschied von -39,13 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 6,57 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Canopy Growth beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche ergibt sich eine Differenz von -1,88 Prozent, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Canopy Growth ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 385,6 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat hingegen einen Wert von 19,45. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.