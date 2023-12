Canopy Growth Aktie: Da braut sich was zusammen!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch von weichen Faktoren wie der Stimmung abhängen. Analysten haben Canopy Growth auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canopy Growth-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 11,48 CAD. Der letzte Schlusskurs von 6,81 CAD liegt daher deutlich darunter (-40,68 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,89 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,69 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Canopy Growth-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Ein gängiges Mittel aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Canopy Growth beträgt aktuell 60,28 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (53,28) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Canopy Growth zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die positive Änderung der Stimmungsrate führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Canopy Growth, wobei die Stimmung als "Schlecht" und die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet werden, während der RSI und das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft werden.